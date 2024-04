Mi sono rifiutata di cedere il mio posto in prima classe ad un ragazzino che voleva stare con la famiglia - non mi hanno più rivolto la parola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Immaginate di prenotare unin, magari pagando un extra per scegliere quello nella posizione migliore, così da potervi godere il volo aereo in tutta tranquillità e poi trovarvi a doverloper uno più scomodo. Ne sa qualcosa Sabra, una ragazza che ha postato un video su TikTok in cui racconta che le è stato chiesto di abbandonare il suoin, per lasciarlo ad undi 13 anni: “L’hostess mi ha chiesto di rinunciare al mio, ma per me è stato assurdo”. Tutto questo è accaduto perché ilvicino alla sua, la quale aveva i posti di fianco a Sabra. Nella didascalia del video Sabra ha scritto: ...