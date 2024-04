Matteo Arnaldi svela l’obiettivo | Voglio essere testa di serie negli Slam - mi adatto a tutte le superfici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha fornito una prestazione di forza sulla terra rossa catalana e si è qualificato con grande carattere ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista italiano ha infatti surclassato l’argentino Marco Trungelliti in due rapidissimi set, imponendosi con un perentorio 6-3, 6-0 e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul mattone tritato iberico. Al prossimo turno il ligure incrocerà il norvegese Casper Ruud.ha espresso tutta la propria soddisfazione in conferenza stampa: “Come ho spiegato l’altra volta, ho vinto una partita molto buona con Baez dove non stavo giocando benissimo. Sapevo, però, che nel match successivo sarebbe andata meglio e così è stato. Anche se parliamo di un avversario che ha già battuto Jarry. Io sono stato bravo a restargli ...