Lo scatto dell' anno viene da Gaza - raffigura una donna che abbraccia il corpo della nipote morta

Austin , 12 aprile 2024 – La MotoGp sbarca ad Austin per il Gp delle Americhe . È il terzo appuntamento della stagione dopo Qatar e Portogallo. Jorge Martin si presenta in Texas da leader del Mondiale ... (sport.quotidiano)

Austin , 12 aprile 2024 – La MotoGp sbarca ad Austin per il Gp delle Americhe . È il terzo appuntamento della stagione dopo Qatar e Portogallo. Jorge Martin si presenta in Texas da leader del Mondiale ... (sport.quotidiano)

Una donna palestinese che piange sul corpo della nipotina di 5 anni, uccisa a Gaza. È questo il soggetto della foto vincitrice del World Press Photo of the Year 2024 . L'autore dello scatto è il ... (fanpage)

LIVE Tour of the Alps 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Carr vince in solitaria a Borgo Valsugana. Tiberi fa sognare ed è 3° in classifica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR OF THE ALPS 15.46 La nostra DIRETTA LIVE termina qui! Grazie mille a tutti per averci seguito, agli amici di OA Sport un salut ...oasport

BTP: Bankitalia conferma ‘scudo’ investitori esteri. Trend tassi e spread ostaggio di Fed-Bce - stando alle rilevazioni dell’agenzia Reuters, con uno scatto fino al 3,93%, al record dall’inizio di marzo. Di fatto, il trend dello spread BTP-Bund è tornato a salire, dopo lo scivolone che lo aveva ...finanzaonline

Il tifoso della Roma malato terminale È una bufala. Lui confessa: “Nessuna eutanasia in Svizzera il giorno della finale di Europa League” - "Nessuna eutanasia in Svizzera nel giorno della finale di Europa League": il tifoso della Roma che ha pianto in diretta e commosso il web confessa di aver mentito. La vera storia ...ilfattoquotidiano