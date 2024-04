LIVE Roma-Milan 2-1 - Europa League 2024 in DIRETTA | Mancini e Dybala mandano in semifinale i giallorossi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.03 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 23.00che passa meritatamente il turno vincendo all’andata e al ritorno, delusionee Leao che non si dimostrano all’altezza della situazione. 95? Finisce la partita,2-1. La squadra di De Rossi passa in! 94? Ultimo giro d’orologio. 92? ESPULSO THEO HERNANDEZ, fallo su El Shaarawy. Il VAR cambia il colore del cartellino, non rosso ma giallo. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Tra poco la segnalazione del recupero. 86? Chukwueze con il sinistro chiama all’intervento Svilar. 84? Goooooooooooooooool, Gabbia di testa la schiaccia sul primo palo,2-1. 82? Abraham ...