LIVE Arnaldi-Trungelliti 6-3 - 6- - ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | un set di lot -a, poi domina il ligure Quarto di finale alla portata

(Di giovedì 18 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-JABEUR (2° MATCH DALLE 12.30) LADI TREVISAN-KALININA (5° MATCH DALLE 11.30) Si chiude qui ladel match di Matteo. Un buon proseguimento con le notizie di OA Sport e un saluto sportivo! 16:03 Con i primi quarti diin un ATP 500 Matteosi conferma in top 40. Al momento è numero 36 del mondo, con chance di issarsi al best ranking (al momento 38) laddove riuscisse ad imporsi contro l’australiano nella giornata di domani. Battesse Thompson, inoltre, si avvicinerebbe il “sogno” di essere testa di serie a Roma e al Roland Garros. 16:02 Le statistiche ci dicono di una partita che c’è stata ...

Arnaldi centra i quarti di finale dell'Atp 500 di Barcellona: Trungelliti si arrende in due set - ATP BARCELLONA - L'azzurro sfrutta la ghiotta chance offerta dal tabellone e batte il 34enne argentino, n° 197 del mondo, Marco Trungelliti con il punteggio di ...eurosport

Arnaldi centra i quarti di finale dell'Atp 500 di Barcellona e il best ranking: Trungelliti si arrende in due set - ATP BARCELLONA - L'azzurro sfrutta la ghiotta chance offerta dal tabellone e batte il 34enne argentino, n° 197 del mondo, Marco Trungelliti con il punteggio di ...eurosport

Tennis, il programma di oggi su Sky: Arnaldi, Paolini e Trevisan in campo - Dalla Spagna alla Francia, passando per la Germania. Tre italiani in campo oggi in tre tornei diversi, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte con Arnaldi all'ATP 500 di Bar ...sport.sky