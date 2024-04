La neolingua della Gen Z Tra acronimi ed emoji

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) I social media, oltre a “catturare“ diversi momentiquotidianità delle persone - sono oltre 5 miliardi i profili attivi sui social network e 2 ore e 23 minuti al giorno il tempo trascorso mediamente nel 2023 dagli utenti sulle piattaforme - hanno contribuito ad influenzare profondamente anche il linguaggio. Le generazioni nativo-digitali, in particolare la Gen Z, hanno reso il confine che separa il vocabolario online da quello offline ancora più labile. Per riuscire non solo a comprendere le conversazioni sulle varie piattaforme, ma anche a parteciparvi attivamente, Babbel - l’ecosistema leader nell’apprendimento delle lingue - ha raccolto una serie die neologismi diventati virali sui social. Ad esempio l’acronimo B.A.E. è utilizzato per esprimere affetto, P.O.V. (acronimo di “point of view“ cioè “punto di vista“) viene aggiunto nelle ...