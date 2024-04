Il pc fatto sparire nel bagagliaio e l’ipotesi di concorsi truccati | perché l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa è finito ai domiciliari

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ildimissionario di, va arrestato e messo aiin queste settimane ha messo in atto “una gravissima attività di inquinamento probatorio” delle indagini in atto nei suoi confronti e nei confronti di dirigenti e vertici dell’amministrazione comunale, facendodal suo ufficio un personal computer nel quale forse erano contenuti indizi dei reati relativi all’affidamento di alcuni appalti, “facendone perdere le tracce”. Lo scrive il gip diGiulio Argenio nell’ordinanza di custodia cautelare notificata giovedì all’ormai ex, a Fabio Guerriero e a Filomena Smiraglia, rispettivamente fratello di un consigliere comunale e dirigente architetto del Comune, nonché presidente ...

