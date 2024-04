Garanzia Obiang - Sassuolo ritrovato | Usciremo da questa situazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) di Stefano Fogliani L’anno scorso, di questi tempi, tornava in campo dopo 500 giorni di assenza. "Ho passato un periodo difficile, in cui non mi sentivo nemmeno più un calciatore, e tornare è un’emozione grandissima, che mi restituisce a me stesso", aveva detto Pedro, che l’obiettivo di tornare ad essere "un calciatore" lo ha raggiunto ma oggi ne rincorre un altro, ovvero "una salvezza che è obiettivo di tutti, di noi giocatori per primi. Lo dobbiamo a noi stessi, e ad una società che ha fatto cose straordinarie in questi anni". Mica facile, però: ilè penultimo, "ma vivo e ben deciso a giocarsela. Lo abbiamo dimostrato facendo una grande prestazione, dopo il passo falso di Salerno, contro il Milan: purtroppo non è arrivata la vittoria, e credo sia quello che ci manchi, ovvero una vittoria importante che dia la svolta" Da mettere ...