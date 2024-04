Feuromed - Scannapieco Cdp | Lo sviluppo del Sud incide anche sulla sostenibilità della finanza pubblica

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Se il Mezzogiorno fosse cresciuto” negli ultimi anni “come il restoUe, il rapporto debito Pil sarebbe più bassoFrancia. Se fosse cresciuto come il resto del’Italia, il rapporto sarebbe di 20 punti percentuali più basso di oggi. Loe la crescita del Mezzogiorno è un temadi”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario, nel corso di un suo intervento al2024 di Napoli. “Negli ultimi anni – ha infatti ricordato – il Mezzogiorno è cresciuto poco, menomedia nazionale. In 30 anni ha accumulato un ritardo di 15 punti percentuali rispetto al centro nord” con “un Pil che è cresciuto tra ...

L'AD di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco è intervenuto al Feuromed 2024 , il festival euro-mediterraneo dell'economia in corso a Napoli, nel Centro convegni dell'Università degli studi ... (ilgiornaleditalia)

Al via Feuromed, per cambiare la narrazione sul Mezzogiorno - ROMA (ITALPRESS) - Cambiare la narrazione del Mezzogiorno, il sud appartiene all'Europa, è la grande opportunità: parte da qui la seconda edizione di Feu ...italpress

Feuromed 2024 - Dario Scannapieco: "al Sud gap strutturale. Persi 160mila laureati; PNRR non è una sfida, ma la sfida" - L'AD di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco è intervenuto al Feuromed 2024, il festival euro-mediterraneo dell'economia in corso a Napoli, nel Centro convegni dell'Università degli studi Feder ...informazione

Napoli capitale dell'EuroMediterraneo: ministri, capitani d'industria e guru della finanza, chi sarà in città per la 3 giorni di Feuromed - Presidente advisory board di Feuromed Giuliano Noci, Advisory Board Festival, Full professor di Strategia e Marketing e Vice-Rector for China del Politecnico di Milano Dario Scannapieco, ...napolitoday