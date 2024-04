Fenomeno Grillo | adesso la Sicilia scommette sui vini bianchi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 18 aprile 2024) La propensione dei consumatori contemporanei a preferire sempre più itrascina al rialzo le quotazioni delDoc, vino simbolono. Al punto che il Consorzio di tutelaDocnon ha esitato a parlare di caso di successo, in un apposito convegno organizzato altaly, martedì 16 aprile. Per questo best seller dalle tante identità e in ascesa anche nei mercati internazionali, i dati dicono che si è tornati ai livelli del pre-pandemia. I dati Nielsen sulDai dati raccolti da Nielsen, il consumo delè tornato ai livelli precedenti al 2019. Da un lato, secondo il Consorzio presieduto da Antonio Rallo, si tratta di un segnale di resilienza nel mercato seguito poi da ...