City-Real - l’arte di due tecnici di ottenere l’impossibile | solo Ancelotti poteva convincere Madrid che anche il catenaccio è bello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024)è stata una gara unica. E sarebbe banale definirla unica semplicemente perché lo scontro tra le due squadre attualmente più forti al mondo: è già accaduto, accade e accadrà, in fin dei conti la Champions League servea questo. No, l’esegesi della parata di stelle in un momento in cui peraltro se n’è fatto un colpevole abuso attira poco. È semmai l’esser stati capaci di dare un senso a quella parata di stelle e di aver rifuggito il rischio, sempre altissimo, che diventasse accozzaglia buttata lì un tanto al chilo. Sì, in entrambi i casi. Perché sì, Guardiola ne esce sconfitto: niente treble, niente bis della Champions vinta l’anno scorso in finale (a fatica) contro l’Inter e niente gloria. Ma sarebbe mendace non guardare a un unicum, a qualcosa di assolutamente straordinario: il suoche riconquista ...