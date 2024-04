Atalanta - 90 minuti per la storia! Il monito di Savoldi a CalcioWeb | il Liverpool fa paur - ricordate col Milan?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 aprile 2024) La carriera di Gianlucaè destinata a svoltare da un momento all’altro. L’ex attaccante di Napoli e Reggina ha gettato le basi per il definitivo salto di qualità nel ruolo di allenatore e già le prime novità potrebbero arrivare a stretto giro di posta.è un allenatore classe 1975, ex calciatore nel ruolo di attaccante. Attualmente guida la Primavera del Renate e ormai da anni è un punto di riferimento per il club. E’ figlio di Giuseppe, ex attaccante proprio del Napoli e allenatore. Cresciuto nelle giovanili dell’, le prime esperienze sono state nei campionati di Serie C, indossando le maglie di Palazzolo, Cremapergo, Cecina, Saronno, Ascoli e Pisa. Proprio con i nerazzurri si mette in mostra attirando l’attenzione del Cosenza, in Serie B. La stagione successiva è quella della ...