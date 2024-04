Adm - il direttore Alesse | Maggior parte dei reati in agroalimentare è collegata all’olio

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 18 aprile 2024) Robertodell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: “Intelligenza artificiale ci sarà d’aiuto” Roma – Ildell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto, ha evidenziato oggi alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti ambientali e agroalimentari, le attività poste in essere dell’ADM a tutela del Made in Italy e della salute dei consumatori, contro i fenomeni della contraffazione e dell’italian sounding. “La quasi totalità delle comunicazioni delle notizie di reato relative al settorepresenti nella Banca dati Antifrode dell’Agenzia – ha spiegato– èal comparto oleario, e in particolarevegetale, dichiarato come extra-vergine di oliva ma accertato e ...