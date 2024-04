Volkswagen - costi ridotti del 40% in Cina seguendo il modello Tesla

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il colosso tedesco ha annunciato lo sviluppo di una nuova architettura per auto elettriche con il partner cinese Xpeng. Ecco come funzionerà

Il colosso tedesco ha annunciato lo sviluppo di una nuova architettura per auto elettriche con il partner cinese Xpeng. Ecco come funzionerà (ilsole24ore)

Vw, effetti positivi dalla Cina - Volkswagen comincia a trarre vantaggi dal partner cinese Xpeng. La casa tedesca ha sviluppato una nuova architettura, la China electrical architecture (Cea) per auto elettriche e smart con il produtto ...italiaoggi

Volkswagen con Xpeng per produrre l'elettrica in Cina: costi ridotti del 40% - La Volkswagen ha acquisito Xpeng lo scorso anno con una quota di quasi il 5%. Il gruppo Wolfsburg Dax lo ha pagato circa 700 milioni di dollari ...affaritaliani