La Liga su DAZN in esclusiva per l’Italia | i dettagli dell’accordo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Una notizia importante per gli appassionati del calcio estero: il campionato spagnolo rimane insu. La piattaforma ha rinnovato il contratto con laper il prossimo quinquennio: le partite di Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid e non solo, saranno trasmesse solo su. L’accordo garantisce ala trasmissione in diretta di tutte le 380 partite oltre agli highlights, contenuti e approfondimenti extra disponibili anche on demand. Le parole del CeoItalia “Siamo orgogliosi cheresti detentricedei diritti de Lain Italia per altri cinque anni. La collaborazione di lunga data che abbiamo avviato con la massima Lega calcistica spagnola prosegue e conferma, consolidandolo, il nostro ruolo ...