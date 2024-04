La creatività italiana volano per la crescita del sistema Paese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) di Letizia Magnani "L’Italia e la Lombardia hanno un ruolo centrale nel mondo quando parliamo di design e di bellezza. A volte noi italiani lo dimentichiamo, ma basta andare fuori dai confini nazionali per rendersi conto di quanto il Made in Italy e il Made in Lombardia siano apprezzati e amati". Parola di Regina De Albertis, prima donna presidente di Assimpredil Ance, l’Associazione delle imprese di costruzione edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza. È la più grande realtà territoriale di Ance, l’Associazione Nazionale che rappresenta le imprese di costruzione nel mondo Confindustria. Classe 1983, ingegnera, mamma di due bambini piccoli, Regina De Albertis è una delle protagoniste del convegno organizzato per la giornata di oggi dal nostro giornale dedicato al Design d’Impresa. Per lei "Milano è il faro d’Italia. A volte mi piace dire che è il sogno americano dell’Italia. Sono ...