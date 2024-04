Ancelotti batte Guardiola | il Real Madrid è in semifinale di Champions | Manchester City eliminato ai rigori

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilsi è qualificato per le semifinali dellaLeague. Gli spagnoli hanno battuto 5-4 ildopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si erano conclusi 1-1...

“Se vuoi vincere la Champions League devi battere i migliori“. Non si scompone Carlo Ancelotti dopo che l’urna di Nyon ha messo il suo Real Madrid di fronte ai campioni in carica del Manchester City ... (sportface)

Per la doppia sfida agli inglesi potrebbero rientrare Courtois e Militao MADRID (SPAGNA) - "Sono fra i favoriti, lo sappiamo tutti, e sarà durissima. Ma se vuoi diventare campione d'Europa, devi ... (ilgiornaleditalia)

La strategia tattica di Carlo Ancelotti durante Manchester City-Real Madrid di Champions. Il tecnico delle Merengues fa battere i rinvii dal fondo a Valverde per un motivo ben preciso.Continua a ... (fanpage)

Champions: il Real Madrid di Ancelotti elimina ai rigori il City di Guardiola e vola in semifinale - Il Real Madrid si è qualificato per le semifinali della Champions League. Gli spagnoli hanno battuto 5-4 il Manchester City dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si erano conclusi 1-1 con le r ...tg.la7

Champions League, il Bayern tra le migliori quattro: Ancelotti batte Guardiola - Dopo il 2-2 dell'andata i bavaresi vincono 1-0 in casa con il gol in tuffo di testa di Kimmich. Lo scontro fra titani invece va al Real Madrid che batte ai rigori il Manchester City. 1-1 il risultato ...lalaziosiamonoi

Champions, Ancelotti batte Guardiola ai rigori: Real in semifinale, fuori i campioni in carica - Il Real Madrid ha la meglio sul Manchester City nei quarti di finale di Champions League e dopo la lotteria dei rigori stacca il pass per la semifinale contro il Bayern Monaco. Dopo il 3-3 dell'andata ...tuttonapoli