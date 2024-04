Un Uomo è stato accoltellato nel primo pomeriggio di sabato 13 aprile nei giardini Nilde Iotti, tra via Bainsizza e via Bottini, a Genova . La vittima dell'aggressione è un 45enne italiano con ... (fanpage)

Accoltellato a una festa: 31enne rischia la vita - Accoltellato a una festa, grave 31enne: è in pericolo di vita. Allertati dal 112, i carabinieri sono intervenuti stanotte all'ospedale Cardarelli di Napoli per una persona ferita. Poco prima personale ...napoli.repubblica

Genova, interviene per mettere fine a una lite tra ex fidanzati ai giardini, Accoltellato alla gola - Un quarantenne con diversi precedenti di polizia - che sabato pomeriggio ha Accoltellato un quarantacinquenne ai giardini Nilde Iotti, tra via Bainsizza e via Bottini a Sturla. L’aggressore - i carabi ...informazione

Accoltellato a Genova, arrestato l’aggressore per tentato omicidio: era nascosto a casa di un amico - Era andato a nascondersi a casa di un amico nel quartiere genovese di Sturla l'uomo che nella giornata di sabato ha Accoltellato un 45enne nei giardini ... prognosi riservata all'ospedale San Martino ...fanpage