Pioli sotto accusa | l' errore più grande che ha commesso al Milan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) L'unico lato positivo per ilè che potrà rimontare la Roma giovedì prossimo grazie alla stessa caratteristica per cui ha perso il primo round: l'arroganza. Perché per il resto, questa ha portato più cose cattive che buone in stagione, in relazione alle possibilità della squadra che di certo sono superiori a un secondo posto a distanza siderale dall'Inter, ad un'uscita precoce in Coppa Italia e in Champions League e a un eventuale quarto di finale di Europa League. I passaggi a vuoto delsono identici l'uno con l'altro, hanno le stesse cause, le stesse dinamiche, gli stessi sviluppi, eppurenon fa nulla per evitarli. Come se la squadra potesse sempre cavarsela da sola, senza bisogno di accorgimenti. È una supervalutazione, una mancanza di umiltà e accettazione delle avversità: arroganza (sportiva, s'intende), appunto. ...