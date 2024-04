Napoli | il rapper Lazza | “Coro sui napoletani ironia calcistica”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il, noto tifoso milanista, presente ieri a San Siro durante i quarti di Europa League tra Milan e Roma, è stato pizzicato dalle telecamere ad intonare cori quali: “, voi siete…”. Ilera rivolto alla tifoseria romanista presente alla stadio e il video diè diventato subito virale, facendo arrabbiare i tifosi. Subito tramite Instagram la risposta dell’artista, chiarendo la situazione: “Cari ricercatori del Male, che sono un appassionato di calcio come la maggioranza degli italiani non è un segreto che sono un tifoso del Milan come una parte (la più bella) di quegli appassionati non è certo un segreto”. E poi aggiunge: “Ma da qui a costruire un caso su un semplicesulla perdita di tempo per lo ...