Harry e Meghan annunciano due nuove serie per Netflix

Harry scalpita dall’America e mette pressione alla moglie Meghan Markle affinché ceda. L’occasione per il ritorno a Londra ha una data precisa: l’8 maggio . In quella circostanza si terrà nella ... (ilfattoquotidiano)

Harry e Meghan, sempre più lontani dai reali: arrivano 2 nuove serie su Netflix - Nuove serie in fase di produzione su Netflix per il principe Harry e Meghan Markle. La Archewell Productions dei Sussex ha annunciato una serie su cucina, giardinaggio, ...corriereadriatico

Ecco di cosa parleranno Harry e Meghan annunciano due nuove serie Netflix - Il principe Harry e sua moglie, la duchessa Meghan, stanno lavorando a due nuove produzioni Netflix. Una serie ruota attorno alla cucina e al giardinaggio, tra le altre cose, mentre l'altra riguarda i ...bluewin.ch

Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: Harry è un problema e non c’è più tempo - Il ritorno di Harry a Londra crea tensioni che non fanno bene a Carlo in cura per il cancro. E la questione divorzio da Meghan è un problema.dilei