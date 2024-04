Calendario Coppa del Mondo Sofia 2024 ginnastica ritmica | programma | orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tutto pronto per la tappa didelladeldi, inall’Arenatra venerdì 12 e domenica 14 aprile: ecco, di seguito, ile le informazioni per seguire le gare in. Dopo l’esordio ad Atene il massimo circuito mondiale fa tappa in Bulgaria, dove l’Italia proverà a conquistare altre medaglie. In Grecia, infatti, le Farfalle si sono aggiudicate l’oro con i 5 cerchi, l’argento con i 3 nastri e 2 palle ed il bronzo nel concorso generale, a cui si aggiungono le due piazze d’onore diRaffaeli nelle finali di specialità a cerchio e palla. Al’Italia torna in pedana con la squadra, composta da Alessia Maurelli, ...