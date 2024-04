Bayern Monaco | Musiala scettico sul rinnovo | ci prova il Manchester City

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Possibile futuro in Premier League per Jamal, che non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con il, in scadenza nel 2026. Il talento del classe 2003 è sotto gli occhi di tutti, perciò le richieste non mancano. Secondo il “The Independent“, però, al momento sarebbe ilad essere avanti nella corsa al nativo di Stoccarda. Sulle sue tracce anche altre big come Liverpool, Barcellona e Psg, mentre ilnon molla e spera di convincere il giovane a prolungare il contratto. SportFace.