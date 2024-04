Baronissi | inaugurazione Campo Street Basket

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sabato 13 aprile, alle ore 11.30, sarà inaugurato in via Einaudi – nel quartiere Nuova Irno – il nuovodi. Unregolamentare a libera fruizione a disposizione dei ragazzi della città, con due canestri, segnatura completa delle aree colorate e recinzione sui quattro lati. L’intervento – che recupera un’area abbandonata del quartiere – rientra nel progetto complessivo di riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi a libera fruizione in ogni quartiere della città. Segui ZON.IT su Google News.