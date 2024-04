Perla Vatiero | le nuove foto fanno discutere | “Ma questa chi è?”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sguardo felino, naso drittissimo, bocca carnosa, faccia incavata, gambe lunghissime:nelleha deciso di sfamare i suoi fan e lo ha fatto nel migliore dei modi. Qualche maligno però sosterrebbe che tutto questo non sia frutto di un bravo makeup artist o di una posa giusta, ma di un applicazione diritocco. Il caso è esploso sui social e ne ha parlato anche Novella 2000: “Alcuni utenti hanno accusatodi aver fatto abuso di Photoshop nello scatto postato insieme a Letizia Petris” – si legge sul sito – ” e non sono mancati commenti molto duri nei suoi confronti. C’è anche chi ha fatto della becera ironia sulladelle due ex gieffine, che al momento non sono ancora intervenute per dire la loro”. Ecco le ...

