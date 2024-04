L’odio politico macchia il Premio Strega Il romanzo revisionista su Acca Larenzia nella dozzina dei finalisti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Vabbé che è successo nel 1978, il 7 gennaio 1978. E’ successo che due del FdG , vabbé gli hanno sparato. Eravamo in quegli anni lì, loro erano i primi del resto a sparare anche con la connivenza della P2 e per quella cosa là neanche un mese dopo i Nar ammazzano un compagno a caso, Roberto Scialabba. Ciò nonostante continuano ogni 7 gennaio a fare la la loro commemorazione a braccia tese“. Così Valentina Mira, autrice del“Dalla stessa parte mi troverai” (Sem) racconta ai compagni del centro sociale Pedro (durante l’evento Sherbooks 2024) perché e come il suo libro si occupa dinto a lei c’è Rossella, la moglie di Mario Scrocca di cui ilsi occupa, raccontando la sua morte “sospetta” a Regina Coeli dopo l’arresto nel 1987 con l’accusa di avere preso parte al commando ...