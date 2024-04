Giro d’Abruzzo 2024 | la startlist e chi parteciperà Spazio a Lutsenko ed Adam Yates

(Di lunedì 8 aprile 2024) In principio si doveva volare in Sicilia, ma la corsa isolana è stata annullata e per mantenere valida la possibilità RCS ha spostato tutto al Centro: scatta domani il, sesta edizione, l’ultima nel 2007. Solamente due le squadre World Tour al via, Astana e UAE Emirates, che schierano però corridori di lusso come Alexeyed. Occhio anche a Diego Ulissi e a corridori Professional come Domenico Pozzovivo e George Bennett. Andiamo a scoprire lacon tutti i partecipanti.ASTANA QAZAQSTAN TEAM 1Alexey 2 KANTER Max 3 KUZMIN Anton 4 ROMELE Alessandro 5 TONEATTI Davide 6 UMBA Santiago 7 VINOKUROV Nicolas BELTRAMI TSA TRE ...

Martedì 9 aprile scatterà, a 17 anni dall'ultima volta, il Giro d'Abruzzo 2024 . Quattro tappe in quattro giorni per arrivare da Vasto a L'Aquila. Chris Froome e Adam Yates si daranno battaglia per ...

Il Giro d'Abruzzo arriva a Pescara: strade chiuse e divieti - E' tutto pronto a Pescara per l'arrivo della prima tappa del Giro d'Abruzzo. Ecco le strade chiuse e i divieti decisi per far svolgere la manifestazione in sicurezza.

Giro d'Abruzzo 2024: il percorso e le tappe ai raggi X. Decisiva la terza frazione con l'ascesa di Prati di Tivo - Quattro tappe assai interessanti per il ritorno in vita del Giro d'Abruzzo. RCS Sport ha infatti rispolverato questa corsa al posto del Giro di Sicilia, mantenendone la collocazione in un periodo di c ...