Probabili formazioni Torino-Juventus | trentaduesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Ledi, match delladi, in programma alle 18:00 di sabato 13 aprile all’Olimpico Grande. Un derby da non sbagliare per le due squadre che devono vincere per obiettivi diversi: rientrare nella corsa europea nel caso dei granata, blindare il quarto posto nel caso dei bianconeri. “Vogliamo regalare una gioia ai tifosi”, ha detto Ivan Juric dopo la rocambolesca sconfitta di Empoli. Un ko che ha messo in luce qualche disattenzione di troppo tra i granata, a fronte però di un gioco consolidato e di molte occasioni create. La partita sarà trasmessa su Dazn.– Sanabria e Zapata in attacco con Vlasic a supporto. Tameze, ...