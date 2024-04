Genoa | Gudmundsson | “Futuro? Non lo so | vedremo a fine stagione”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) “Non era una partita semplice, perché il Verona è una squadra che gioca molto bene. Tornare a vincere è davvero bello, nonostante quella di oggi sia stata, secondo me, una delle mie peggiori partite in campionato”. Lo ha detto Albert, attaccante del, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 contro l’Hellas Verona. “Oggi contavano solo i tre punti e faccio i complimenti al Verona per come hanno giocato. Probabilmente siamo salvi, ma vogliamo scalare ancora di più la classifica e finire al meglio questa. Le nostre vacanze non iniziano di certo da domani”. E sule le voci di mercato: “cosa succederà. Ora rimango concentrato su questae sul. Se mi piacerebbe rimanere? Non lo so,alla ...