Fabbricante di Lacrime | recensione del film Netflix tratto dal bestseller di Erin Doom

(Di domenica 7 aprile 2024) Ladidicon Cata Ferioli e Simone Baldasseroni:daldi, un teen movie che arriva super replicare il successo raccolto in libreria Nica e Rigel Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio gestito dall’austera Margaret (Sabrina Paravicini) in cui Nica (Cata Ferioli) è cresciuta, si racconta da sempre una leggenda: quella deldi, un misterioso artigiano, capace di forgiare e donare tutte le emozioni – sia negative che positive – che abitano il cuore degli uomini. Ma a 17 anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole. Il suo sogno più grande, sta per avverarsi: i coniugi ...