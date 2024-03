Patto coi pirati | la mossa di Vladimir Putin | perché l' Occidente ha sempre più paura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Cina e Russia hanno stretto uncon gli Houthi per garantirsi il passaggio sicuro dei loro mercantili fino al canale di Suez. In cambio il gruppo terrorista sciita che sta incendiando il tratto di mare tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso ha ottenuto un non meglio precisato “sostegno politico”. Secondo Bloomberg ilsegreto è stato siglato nel vicino Oman. Non è chiaro che cosa sperano di ottenere gli Houthi, forse il blocco delle risoluzioni Onu che li riguardano (come già successo), ma tale alleanza rende ancora più netta la divisione tra i due blocchi mondiali, quello occidentale da una parte e dall'altra quello formato principalmente da Russia e Cina, con l'adesione attiva di nazioni canaglia quali l'Iran e vari gruppi terroristici. DIVISIONE - All'inizio di quest'anno una delegazione Houthi aveva già visitato Mosca formalmente per ...