Giamaica vs Panama – probabili formazioni

(Di sabato 23 marzo 2024) Per la seconda volta consecutiva alla CONCACAF Nations League,parteciperà allo spareggio per il terzo posto affrontando ladomenica 24 marzo all’AT&T Stadium. Giovedì i Reggae Boyz sono stati sconfitti 3-1 dagli Stati Uniti ai tempi supplementari, mentre i Canaleros sono stati sconfitti 3-0 dal Messico. Il calcio di inizio diè previsto alle 23 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreI Reggae Boyz erano a un passo da un colossale e imprevedibile trionfo nelle semifinali di Nations League, prima che un colpo di sfortuna cambiasse tutto. Un autogol di Cory Burke su un corner americano al sesto minuto del tempo supplementare ha pareggiato la partita, mentre Heimir ...

CONCACAF - Nations League, la finale sarà tra Stati Uniti e Messico - Sarà ancora una volta una sfida fra Stati Uniti e Messico la finale della Concacaf Nations League. Gli americani hanno superato per 2-1 la Giamaica ai supplementari, mentre il Messico ha avuto la megl ...napolimagazine

