Calcio dilettanti | San Giuliano è il giorno della finale

(Di sabato 23 marzo 2024) Pisa 23 marzo 2024 – Lunga sosta nei campionatiper il Torneo delle Regioni e poi per le festività di Pasqua. In Eccellenza il Fratres Perignano recupererà la gara a Prato contro lo Zenith sabato 30 marzo alle ore 15. In Promozione tutto fermo fino a domenica 7 aprile quando l’Urbino Taccola sarà di scena sul campo dell’Invicta Sauro per la ventiseiesima giornata di campionato.Prima Categoria ferma, in settimana è terminato a reti bianche il confronto di recupero tra la Torrelaghese ed il Calci (0 – 0). Ma oggi grande appuntamento con laCoppa Toscana tra il Saned il Chianti Nord. Si gioca allo Stadio ‘Bozzi ‘ di Firenze alle ore 15.30. Un grande appuntamento anche perché la squadra di mister Roventini può bissare il successo già matematicovittoria in campionato. ...