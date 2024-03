Il Mediterraneo è turismo | a BMT 2024 si riuniscono i travel buyer di tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 19 marzo 2024) Oltre 15mila operatori hanno affollato la Mostra d’Oltremare in occasione della ventisettesima edizione di BMT. Una Tourism Week densa di appuntamenti per la città di Napoli con oltre 15mila operatori che dal 14 al 16 marzo hanno affollato la Mostra d’Oltremare in occasione della ventisettesima edizione di BMT, l’unica fiera deldedicata al