Sporting | prenditi la Coppa Italia Il Bibbiano San Polo può andare a +4

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Mercoledì cruciale perScandiano e/San. Sul sintetico di Zola Predosa (ore 20.30), i rossoblù di mister Lorenzo Baroni lottano per la"Maurizio Minetti" di Promozione e il pass per entrare nella graduatoria ripescaggi contro i romagnoli del Bakia che hanno hanno conquistato proprio 40 punti in campionato come i rivali per un piazzamento a metà classifica. Tutti disponibili fra i reggiani e, in caso di parità, si procederà con tempi supplementari e rigori, mentre fra i biancocelesti out il centrocampista Guagneli e l’attaccante Zavatta. In semifinale loScandiano si era aggiudicato il derby col Luzzara grazie ad una conclusione del puntero Suma. Dopo il rinvio per pioggia di domenica nel big-match esterno con l’Arcetana, altra ...