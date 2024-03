Elezioni Germania | e se votassero solo le donne?

Elezioni europee - Belgio sperimenta diritto di voto ai 16enni - quinto Paese dopo Austria - Germania - Grecia e Malta. Alle prossime Elezioni europee , in Belgio anche i 16enne potranno andare alle urne. Circa 270mila adolescenti, per il quale è stato esteso il diritto di ... (Leggi)

Germania : AfD sconfitto al ballottaggio delle elezioni in Turingia. In Germania, il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) è stato sconfitto al ballottaggio delle elezioni in Turingia. Il voto era al centro ... (Leggi)