Sci alpino | Are pista tabù | mai una vittoria per l’Italia nel gigante femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) Ultimo fine settimana prima delle finali di Saalbach per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci, con il tramonto della stagione ormai alle porte. Il circuitorimane in Scandinavia, spostandosi dalla Norvegia alla Svezia. Ad Are sono in programma une uno slalom, e potrebbero in entrambi le classifiche di specialità arrivare i verdetti prima dell’ultima gara. Gli orari sono gli stessi in entrambi i giorni, prima manche alle 10.30 e seconda alle 13.30. Are è una località storica per il Circo Bianco, che in passato ha ospitato tutte le discipline. Negli ultimi anni si è corso principalmente nelle specialità tecniche, con la velocità però ovviamente presente ai Mondiali 2019, l’ultimo grande evento disputato in terra svedese, che sogna di ospitare le Olimpiadi da un po’ di tempo.si è sempre ...