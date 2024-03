Nave italiana Duilio abbatte drone Houthi | il comandante | “Dovevo difendere il mio equipaggio”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dopo l'attacco degliallaCaionel mar Rosso, che ha rispostondo un, ildel cacciatorpediniere Andrea Quondamatteo, 47 anni, ha raccontato quei momenti e parlato della situazione nella zona di conflitto in una lunga intervista. "Non c’era altro da fare.ha reagito per autodifesa", ha spiegato.