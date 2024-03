Il sindaco dice una mezza verità Il politogo Pombeni ammonisce | Certe parole sono pericolose

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bologna, 4 marzo 2024 – "Ledelunache trasforma in una intera. Certo, c’è chi soffia sul fuoco, ma sia a destra che a sinistra, ed è pericoloso". Per il professor Paolo, politologo, storico e direttore della rivista ‘Il Mulino’ ledel primo cittadino Matteo Lepore che accusa il governo di incendiare le piazze attuando una "mirata strategia della tensione" attraverso dichiarazioni e atteggiamenti dei suoi esponentiin questo momento "tecnicamente sbagliate". Professor, le piazzeinfiammate. Come ci siamo arrivati? "cicli che si ripetono. Da giovani abbiamo partecipato a cortei per il Vietnam, per esempio. Succede quando c’è ...