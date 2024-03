Giorgio bassani | la scrittura nel fascismo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024), scrittore italiano del XX secolo, nasce il 4 marzo 1916. Autore noto per il suo contributo alla letteratura italiana contemporanea e per il suo impegno nel raccontare storie che trattano delle vicende umane nel contesto storico del regime fascista in Italia. Infattiessendo di origine ebraica, ha vissuto sulla propria pelle le ingiustizie e le leggi del regime. Le sue opere sono colme di ricordi personali, di riflessioni sulla memoria e senza dimenticare che vi è un profondo senso di appartenenza alla sua città tanto amata: Ferrara., il ciclo de “il romanzo di Ferrara” Il ciclo de “il romanzo di Ferrara” racchiude diversi romanzi tutti ambientati a Ferrara nel periodo fascista, tutti pubblicati autonomamente. Dentro le mura, una raccolta di racconti, ...