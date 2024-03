Electrolux | il tavolo con sindacati slitta al 20 marzo

(Di lunedì 4 marzo 2024)al 20l'incontro programmato per oggi tra le organizzazioni sindacali edItalia durante il quale saranno discussi gli esuberi negli stabilimenti friulani. Il rinvio è stato originato dalla convocazione, per il 12, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, delnazionale dedicato esclusivamente alla situazione della multinazionale svedese. I rappresentanti dei lavoratori hanno così preferito chiedere di posticipare il faccia a faccia con l'azienda a quando il quadro sarà più chiaro. Per quanto riguarda le unità produttive di Porcia e Pordenone, gli esuberi indicati sono di 86 unità tra impiegati e operai: ci sarà una significativa azione di incentivo all'esodo volontario.

Elettrodomestici Il caso Whirlpool tra quelli sul tavolo del Mimit: Siena: Sindacati presentano proposte per salvaguardare l'industria degli elettrodomestici in Italia, in crisi per riorganizzazioni e cessioni aziendali.lanazione

Crisi del bianco, sigle compatte dal ministro: "Ma non possiamo mica aspettare il 2030": Il prossimo incontro in ministero sarà per Electrolux il 12 marzo. "Usciamo da questo tavolo soltanto con la promessa di un percorso che dovrebbe culminare con un piano industriale complessivo nel ...ilrestodelcarlino