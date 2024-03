Chiara Martegiani è la protagonista | al suo fianco il compagno Valerio Mastandrea

Il trailer di Antonia , la nuova serie dramedy con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea , che affronta il tema dell’endometriosi e di come influenzi ... (spettacolo.eu)

L’accettazione della malattia come occasione per esplorare la propria psiche e conoscere meglio sé stessi. Antonia è la nuova serie in sei che il 4 marzo ... (optimagazine)