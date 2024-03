Campionessa di scherma 17enne accusa altri tre atleti di averla violentata

(Di lunedì 4 marzo 2024) Una giovanedi, di appena 17 anni, membro della squadra nazionale dell’Uzbekistan, ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro avvenuto lo scorso agosto. La presunta aggressione sarebbe stata messa in atto da parte di tredella Federazione Italianadurante un ritiro avvenuto a Chianciano Terme, in provincia di Siena. L'articolo proviene da Il Difforme.

abusata da tre atleti della Feder scherma in un ritiro a Chianciano Terme. V ittima una Campionessa di scherma di 17 anni della squadra dell’Uzbekistan . Lo ... (gazzettadelsud)

AGI - Una Campionessa di scherma di 17 anni della squadra dell'Uzbekistan sarebbe stata abusata lo scorso agosto da tre atleti della Feder scherma in un ritiro ... (agi)

Il caso di Stupro della campionessa di scherma minorenne è come un terremoto. Ha messo in evidenza «le falle del sistema». Il «sistema» a cui si riferisce ... (ilmattino)

La schermitrice stuprata, la Federazione: «collaboriamo». Ma non ferma gli accusati: Il caso di stupro della Campionessa di scherma minorenne è come un terremoto. Ha messo in evidenza «le falle del sistema». Il «sistema» a cui si riferisce il presidente della Federazione nazionale ...ilmessaggero

Stupro di gruppo su una Campionessa di scherma: sotto accusa tre atleti italiani: Stupro di gruppo su una Campionessa di scherma: sotto accusa tre atleti italiani. Cosa racconta la giovane su quella notte.blitzquotidiano

Campionessa di scherma violentata a Chianciano, il legale: “Forse stordita con la droga dello stupro”: Secondo l'avvocato Luciano Guidarelli, che assiste la 17enne violentata a Chianciano da tre "colleghi" della squadra di scherma italiana, la ...fanpage