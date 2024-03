Boss in incognito con Max Giusti | da stasera la nuova edizione | le anticipazioni

(Di lunedì 4 marzo 2024) Al via oggi, 3 marzo 2024, su Rai 2, a partire dalle 21.20, la nonadi "in". Basato sul format britannico "Undercover", il docu-reality è dal 2020 condotto da Max, e offre uno sguardo originale e curioso sull'avventura degli imprenditori che hanno accettato la...

Torna su Rai Due uno dei docu-reality di maggior successo degli ultimi anni, Boss in incognito . Il programma, giunto ormai alla sua quarta edizione, non muta ... (superguidatv)

Per la prima serata in tv, lunedì 4 marzo su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco ”. Verrà proposto l’episodio dal ... (bergamonews)

Stasera in TV (4 marzo): film e programmi da vedere, da Luisa Ranieri vs Signorini al ritorno di Max Giusti: Tanti appuntamenti da scoprire oggi in tv in prima serata. Dalla nuova sfida tra Lolita Lobosco 3 e il Grande Fratello al debutto della nuova edizione di Boss in incognito.libero

Max Giusti a TvBlog: “Le nuove puntate di Boss in incognito, gli ascolti di Fake Show e la tv che non è più una gabbia”: Max Giusti, stasera torna il suo Boss in incognito, in prima serata su Rai2. Tre nuove puntate per quello che ormai è un classico televisivo Sì, è un appuntamento da non perdere, un programma ...tvblog

Boss in incognito, Lolita Lobosco o Gli spietati La tv del 4 marzo: Che sia l’uomo giusto Su RaiDue alle 21.20 inizierà la nuova stagione di “Boss in incognito”. Max Giusti ci accompagna alla scoperta di aziende italiane d’eccellenza e dei loro Boss, che hanno ...bergamonews