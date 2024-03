Aereo ultraleggero precipita a Vejano vicino a Viterbo | si schianta e prende fuoco | morte le persone a bordo

precipita Aereo ultraleggero , due morti . La tragedia si è consumata oggi nel primo pomeriggio in zona Vejano, nel Viterbese. Le vittime sarebbero un uomo di 60 ... (leggo)

Sul posto i vigili del fuoco di Viterbo e i carabinieri di Ronciglione. Per i due uomini a bordo, di cui non è stata ancora diffusa l'identità, non c'è stato ... (fanpage)