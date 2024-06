Fonte : terzotemponapoli di 1 giu 2024

Napoli-Conte. Giovanni Manna sta lavorando per prolungare il contratto di Kvaratskhelia (attualmente in scadenza al 30 giugno 2027) su cui c’è il PSG Giovanni Manna sta lavorando per prolungare il contratto del georgiano (attualmente in scadenza al 30 giugno 2027) su cui c’è il PSG.

Napoli-Conte | tra martedì e mercoledì dovrebbe esserci la firma del contratto