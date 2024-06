Real Madrid sul tetto d' Europa Dortmund ko 2-0 in finale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Ilalza la quindicesima Champions League della sua storia, battendo a Wembley per 2-0 il Borussiagrazie alle reti, tutte nel secondo tempo, di Carvajal e Vinicius.amara per i tedeschi, più volte riusciti a mettere in difficoltà gli spagnoli durante la gara. Inizio di partita abbastanza cauto da parte di entrambe le formazioni – con qualche interruzione nei primi minuti per delle invasioni di campo -, con la squadra di Terzic che cerca spesso la profondità di fronte ad unvotato al palleggio. La prima potenziale occasione per il vantaggio ce l'hanno i tedeschi, con Fullkrug che riceve il pallone in area e lo gira con il sinistro colpendo il palo a Courtois battuto, seppur in sospetta posizione di fuorigioco.