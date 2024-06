Fonte : oasport di 2 giu 2024

6-5 Servizio e sventaglio vincente per il serbo. Il talento di Carrara ha giocato la migliore partita dell’anno sulla terra rossa contro Gael Monfils (in generale non può che essere la vittoria su Ben Shelton a Miami) e si è issato per la terza volta in carriera al 3° turno a Parigi.

LIVE Musetti-Djokovic 5-7 7-6 6-2 1-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro domina il 3° set energie del serbo al lumicino