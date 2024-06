Re Carlo d’Europa! Ancelotti vince la 5ª Champions | l’orgoglio italiano di guardare tutti dall’alto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2024) Re, conquistatore di mondi. L’unico allenatore della storia del calcio a unificare sotto la sua metaforica bandiera Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Germania, nazioni nelle quali ha vinto il titolo almeno una volta in quelli che vengono universalmente riconosciuti come i top 5 campionati al mondo. Trionfi che impallidiscono davanti alla campagna di conquista europea. Quella vinta questa sera contro il Borussia Dortmund è la quintaLeague dida allenatore, la settima della sua carriera se aggiungiamo le 2 vinte da calciatore con il Milan. Per fare un confronto, a proposito di Milan: i rossoneri sono la seconda squadra ad aver vinto piùLeague nella storia del calcio (e quella del Milan è lunga più di 120 anni) con 7 trofei: gli stessi vinti dain carriera che proprio ai rossoneri ne ha portati 2 calciatore e 2 da allenatore.