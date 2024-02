Superati i 90 miliardi di capitalizzazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) EssilorLuxottica (in foto l’ad Francesco Milleri) al massimo storico in Borsa, a Parigi ha toccato il record dalla nascita del gruppo e superato i 90di(90,035). I conti del 2023 si sono chiusi con ricavi a 25,39, in aumento del 7% a cambi costanti, e un utile netto di 2,28(+14%).